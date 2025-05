Warschau: Festbeleuchtung trotz Energiekrise

von Natalie Steger 09.12.2022 | 16:00 |

Seit Jahren erfreuen sich die Menschen an der Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt von Polens Hauptstadt. Und auch 2022 wird an der Deko nicht gespart, am Verbrauch und den Kosten jedoch schon.