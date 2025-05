US-Präsident Joe Biden besucht London

von Hilke Petersen 10.07.2023 | 16:00 |

Auf seinem Weg zum NATO-Gipfel in Litauen kommt der amerikanische Präsident zunächst in die britische Hauptstadt. Dort trifft er Premierminister Rishi Sunak und König Charles III. Bei seinem Aufenthalt in Großbritannien geht es auch um das Thema Klima.