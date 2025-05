Portugal: Schwimmendes Solarkraftwerk

von Anna Warsberg 01.06.2023 | 16:00 |

Auf dem Alqueva-Stausee in Portugal schwimmt ein Kraftwerk aus 12.000 Solarzellen. Es ist die größte schwimmende Anlage in Europa. So wird Grüner Strom produziert und gleichzeitig wird die Verdunstung von Wasser reduziert.