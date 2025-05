Polen: Abriss sowjetischer Denkmäler

von Natalie Steger 18.04.2023 | 16:00 |

Im Polen werden Denkmäler abgerissen, die an die Befreiung von der Nazi-Herrschaft durch die Rote Armee erinnern. Seit dem Krieg in der Ukraine mit besonderem Eifer. In Olsztyn wird allerdings noch gestritten, ob der Triumphbogen als Gedenkstätte bleibt.