Paris: Rückkehr eines Pharaos

von Anna Warsberg 13.04.2023 | 16:00 |

Vor 45 Jahren wurde der stark beschädigte Sarkophag von Ramses II in der Hauptstadt in Schuss gebracht. Jetzt ist das ägyptische Kulturerbe wieder für kurze Zeit in einer Sonderausstellung in Paris-Villette anzuschauen.