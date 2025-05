Osterfeierlichkeiten im Vatikan

von Annette Hilsenbeck 06.04.2023 | 16:00 |

Papst Franziskus ist von seiner Bronchitis genesen und wird laut Vatikan an allen liturgischen Feiern vorstehen. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Kreuzweg am Karfreitag am Kolosseum, bei dem der Papst und Tausende Gläubige beten werden.