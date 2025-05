Österreich: klimafreundlicher Wintersport

von Wolf Ulrich 15.02.2023 | 16:00 |

Wieso bei schönstem Spätsommerwetter in Sölden die Ski-Wettbewerbe losgehen sollen – verstehen immer weniger Athleten. Sie fordern jetzt bei der Ski-WM in einem offenen Brief an die FIS, die Wettbewerbe der Natur anzupassen.