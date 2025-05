NATO-Gipfel in Vilnius

von Elmar Theveßen 11.07.2023 | 16:00 |

Gehört die Ukraine in die Nato? Darüber diskutieren die 31 Nato-Mitglieder bei ihrem Gipfel in Litauen. Außerdem planen die G7 am Rande des Treffens eine gemeinsame Erklärung zu „Sicherheitszusagen“ für das Land nach dem Krieg.