Moore in Finnland

von Emina Mujagic 09.05.2023 | 16:00 |

Moore speichern große Mengen an Kohlenstoff und entziehen der Atmosphäre damit CO₂. Trotzdem werden weltweit immer noch Feuchtgebiete zerstört. In Finnland aber macht man sich auf, Moore wieder zu renaturieren und so zum Klimaschutz beizutragen.