London: Schule konfisziert E-Zigaretten

von Yacin Hehrlein 05.06.2023 | 16:00 |

Der Verkauf von "vaping fluid" an unter 18-jährige ist in Großbritannien illegal, Teenager kaufen es trotzdem im Internet. Nun wurden hohe Anteile von Blei, Nickel und Chrom in den Schwarzmarkt-E-Zigaretten entdeckt, die in einer Schule konfisziert wurden.