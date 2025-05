Jerusalem: Deutscher wird zum Abt geweiht

von Anne Brühl 31.05.2023 | 15:55 |

Der deutsche Benediktiner Nikodemus Schnabel wurde an Pfingsten auf dem Zionsberg in Jerusalem zum Abt der Dormitio-Abtei geweiht, einem Pilgerort für viele und gelegen in einer Stadt, in der nur ein Prozent der Bevölkerung Christen sind.