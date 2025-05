Istanbul: Angst vor Erdbeben

von Diana Zimmermann 02.03.2023 | 16:00 |

Seit den verheerenden Erdbeben in Syrien und der Südosttürkei steigt auch die Sorge der Einwohner in Istanbul. Wissenschaftlern zufolge drohen in den nächsten Jahren starke Beben. Viele lassen ihre Wohnungen auf Erdbebensicherheit prüfen.