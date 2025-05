Wien / London: Solidarität mit Israel

von Hilke Petersen und Britta Hilpert 13.10.2023 | 16:00 |

Die Bedrohungslage für Juden in Europa verschärft sich. In London haben jüdische Schulen geschlossen, weil die Sicherheit der Schüler nicht garantiert werden kann. Währenddessen finden in Österreich illegale Pro-Palästina Demos statt.