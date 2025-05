Grüne Wasserstoffbusse in Barcelona

von Anne Brühl 10.07.2023 | 16:00 |

Mittlerweile hat Barcelona acht Busse, die mit flüssigem Wasserstoff betrieben werden. Nachts werden sie in der Wasserstoffanlage im Hafen betankt. Grüne Technologie für den öffentlichen Nahverkehr - in der Stadt kommt das gut an.