Großbritannien: Streik der Assistenzärzte

von Hilke Petersen 15.03.2023 | 16:00 |

Drei Tage lang streiken die „Junior Doctors“ in Großbritannien – die Assistenzärzte verdienen teils weniger als das Personal in Coffeeshops. Ausgebeutet und ausgebrannt. Das marode Gesundheitssystem ist am Ende.