Flüchtlinge in Tunesien

von Thomas Walde 04.08.2023 | 16:00 |

In der Wüste an der tunesisch-libyschen Grenze spielen sich seit Wochen dramatische Szenen ab - immer mehr Flüchtlinge werden in der Wüste ausgesetzt. Der tunesische Innenminister hat die Rückführung von Migranten in Wüstengebiete nun eingeräumt.