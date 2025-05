Eröffnung größte Eisbahn Moskaus

von Christian Semm 28.11.2022 | 16:00 |

Am Wochenende wurde sie eröffnet – die größte Eisbahn in Moskau. Innerhalb der letzten acht Jahre zog sie knapp 5 Millionen Menschen an. Wie ist die Stimmung bei den Besuchern in diesen Zeiten?