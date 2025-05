Corona-Krise: Johnson im Krankenhaus

06.04.2020 | 16:00 |

Premierminister Johnson hat wegen seiner Covid-19-Erkrankung die Nacht im Krankenhaus verbracht. Gestern wandte sich die Queen in einer historischen Fernsehansprache an die Briten und rief dazu auf, in der Krise "geeint und entschlossen" zu bleiben.