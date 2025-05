Chinas Einfluss in Europa

von T. Andrecht und S. Bergerhoff 26.10.2022 | 16:00 |

In ganz Europa halten chinesische Unternehmen Anteile an der Infrastruktur – so auch Cosco, das den Hafen von Piräus betreibt. Die Angst vor Europas Abhängigkeit von China wächst.