Sarajevo: 29. Film Festival

von Emina Mujagić 18.08.2023 | 16:00 |

Das diesjährige Sarajevo Film Festival in Bosnien und Herzegowina eröffnete der Film „Kiss the Future“. Es ist das größte Event dieser Art in Südosteuropa und wurde 1995 während des Bosnienkriegs von Filmbegeisterten gegründet.