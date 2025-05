Biden in Warschau: Was die Polen sagen

von Heike Slansky 22.02.2023 | 16:00 |

In seiner Rede in Warschau hat US-Präsident Biden den Zusammenhalt der Nato beschworen – eine Botschaft, die man in Polen mit Erleichterung hört. Und auch in den USA selbst wird Bidens Besuch in Warschau überwiegend positiv bewertet.