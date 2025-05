Ausblick: Wo wählt Europa 2023?

von N. Steger, J. Brase und A. Arend 04.01.2023 | 16:00 |

Im Jahr 2023 wird es in Europa wieder einige Wahlen geben. Wir schauen auf die Parlamentswahlen in Polen im Herbst, in Spanien im Dezember und in der Türkei im Juni dieses Jahres.