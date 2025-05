Zug der Hoffnung für die Türkei

von Sven Rieken 15.02.2023 | 14:00 |

Die Hoffnung noch Lebende zu bergen in der türkisch-syrischen Erdbebenregion schwindet. In Hamburg wurden für die Überlebenden Hilfsgüter gesammelt, die mit einem Zug in die Türkei gebracht werden.