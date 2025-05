Wiederaufbau am Abgrund

von Ina Baltes 27.12.2022 | 14:00 |

Vor anderthalb Jahren tat sich in der Flutnacht ein gigantischer Krater in Erftstadt-Blessem auf. Irgendwann soll dort eine Landschaft mit Wald und Seen entstehen. Auch der Wiederaufbau der Häuser läuft schleppender als erwartet.