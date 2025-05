Weltwirtschaftsforum in Davos

von Ulf Röller 18.01.2023 | 14:00 |

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos beherrscht der Ukraine-Krieg die Themen. Kanzler Scholz wird am Nachmittag eine Rede halten. Von ihm werden klare Entscheidungen bezüglich der Lieferungen von Leopard-Panzern an die Ukraine erwartet.