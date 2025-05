Waldbrände in Brandenburg

von Dorte Störmann 20.06.2022 | 14:00 |

In Brandenburg sind am Wochenende Waldbrände auf einer Fläche von 200 Hektar ausgebrochen. Durch Hitze und Wind wurden die Flammen tagelang angefacht. Starker Regen hat die Situation am Morgen entlastet.