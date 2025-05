Vor der Landtagswahl in Niedersachsen

von Malin Ihlau 07.10.2022 | 14:00 |

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen gewählt. Die Parteien geben noch mal alles, um die Wähler zu überzeugen. In aktuellen Umfragen liegt Ministerpräsident Weil (SPD) vor CDU-Spitzenkandidat Althusmann.