Vor der Räumung in Lützerath

von Torge Bode 09.01.2023 | 14:00 |

Etwa 2000 Klimaaktivisten haben am Wochenende an der Abbruchkante in Lützerath demonstriert. Die Polizei bereitet sich für die offizielle Räumung auf einen großen Widerstand vor.