Teures Anwohnerparken in Bonn

von Ariane Güdel 10.11.2022 | 14:00 |

In Bonn wird das Anwohnerparken schrittweise von 30 auf 360 Euro im Jahr angehoben. So soll die Zahl der Autos in Städten reduziert werden. Die Anwohner sind genervt, denn trotz der hohen Kosten ist der Parkplatz vor der Haustür nicht garantiert.