Stimmung vor der Wahl in NRW

von Ina Baltes 06.05.2022 | 14:00 |

Am 15. Mai wird in NRW der neue Landtag gewählt. Es herrscht ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty von der SPD. Wie sieht die Stimmung in der Bevölkerung aus?