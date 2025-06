Stichwahl in der Türkei

von Dominik Müller-Russell 22.05.2023

Am kommenden Sonntag gehen in der Türkei Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu in die Stichwahl. Seit dem Wochenende können auch in Deutschland Wahlberechtigte ihre Stimmen abgeben.