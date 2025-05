Spendendinner für Erdbebenopfer

von Anna Duda 16.02.2023 | 14:00 |

Mainzer Gastronomen, deren Familien vom Erdbeben in der Türkei betroffen sind, haben am Mittwoch ein Spendendinner veranstaltet. Der Erlös geht in die Krisengebiete in der Türkei und Syrien.