SPD beliebt in Bremen

von Katharina Weisgerber 05.05.2023 | 14:00 |

Am 14. Mai wird in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt. Seit 77 Jahren hat die SPD dort das Sagen. Das könnte auch so bleiben, denn der amtierende Bürgermeister Andreas Bovenschulte kommt bei den Wählern gut an.