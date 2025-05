Sommerferienstart am Frankfurter Flughafen

von M. Wolsiffer, E.-M. Jungmayer 21.07.2023 | 14:00 |

In den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland starten am Freitag die Ferien. Letztes Jahr war am Flughafen Frankfurt ordentlich was los, lange Schlangen und Wartezeiten. Wie ist die Lage dieses Jahr?