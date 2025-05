Selenskyj beim EU-Gipfel

von Ulf-Jensen Röller 09.02.2023 | 14:00 |

Am Donnerstag treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel zum EU-Gipfel. Ukraines Präsident Selenskyj ist dabei und hat in einer Rede erneut Kampfjets gefordert.