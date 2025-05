Offenburg: Schüler von Gleichaltrigem erschossen

von Jan-Frederik Fischer 10.11.2023 | 14:00 |

In Offenburg wurde in einer sonderpädagogischen Schule ein 15-Jähriger durch einen Schuss tödlich verletzt. Die Polizei führt intensive Ermittlungen durch. Der mutmaßliche Täter, ebenfalls 15 Jahre alt, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.