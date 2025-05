Rücktritt NRW-Umweltministerin

von Dorthe Ferber 08.04.2022 | 14:00 |

Die Debatte in NRW über den Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe im Juli 2021 endete mit dem Rücktritt der Umweltministerin Heinen-Essen. Was bedeutet das für die kommende Wahl in NRW?