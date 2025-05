Reisewelle vor den Feiertagen

von Stefan Schlösser 22.12.2022 | 14:00 |

Viele Deutsche fahren vor Weihnachten in den Urlaub, zu Familie und Freunden – gerade auf den Straßen wird es voll werden. Aber auch in der Bahn und an Flughäfen wird mit großem Andrang gerechnet.