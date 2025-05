Rechtsextremismus an der Schule

von Nicola Albrecht 05.05.2023 | 14:00 |

An einer Oberschule in Burg im Spree-Neiße-Kreis haben Lehrer in einem offenen Brief auf rechtsextreme Vorfälle aufmerksam gemacht. Die Polizei ermittelt zu rechtsextremen Straftaten.