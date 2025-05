Reaktionen aus NRW zur Türkeiwahl

von Heiko Rahms 15.05.2023 | 14:00 |

Der türkische Präsident Erdogan und sein Herausforderer Kilicdaroglu gehen am 28. Mai in einer Stichwahl. Wir fragen in Duisburg nach, wie die in Deutschland lebenden Türken auf das Ergebnis reagieren.