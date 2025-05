Prozessauftakt gegen Gil Ofarim

von Franziska Wunderlich 07.11.2023 | 14:00 |

Nach einem vermeintlich antisemitischen Vorfall in einer Hotellobby wurde Gil Ofarim wegen Verleumdung angeklagt. Ab heute steht der Sänger vor Gericht. Es gilt zu klären, was in der Hotellobby tatsächlich vorgefallen ist.