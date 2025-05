Proteste gegen Flüchtlingsunterkunft

von A. Kapinos und S. Seidl 27.01.2023 | 14:00 |

In Grevesmühlen kam es am Donnerstagabend zu Tumulten bei Protesten gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft. Rund 700 Demonstranten waren vor Ort, zündeten Pyrotechnik und versuchten in das Kreistagsgebäude einzudringen.