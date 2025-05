Plattdeutsch lebt

von Simon Hrubesch 22.03.2023 | 14:00 |

In Emden gehört Plattdeutsch zum Alltag dazu. Ob auf dem Wochenmarkt oder im Geschäft, die Sprache schafft Identität unter den Ostfriesen. An Schulen wird sogar die junge Generation an die Sprache herangeführt.