Pistorius auf Truppenbesuch

von Hagen Mikulas 26.01.2023 | 14:00 |

Während Politik und Medien in Berlin weiter über die Panzerlieferungen an die Ukraine diskutieren, besucht der neue Verteidigungsminister Pistorius erstmalig die Truppe. Er will, dass die Panzer bis Ende März geliefert werden.