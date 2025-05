Pegelmessstellen noch nicht saniert

von Ralph Goldmann 07.11.2022 | 14:00 |

Die Messstellen an Flüssen in NRW sollten nach der Flutkatastrophe saniert und modernisiert werden. Bisher wurden an der Erft aber nicht einmal die zerstörten Pegelmessstellen wieder aufgebaut. Dafür fehlt das Personal.