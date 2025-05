Parklets statt Parken

von Roman Leskovar 14.06.2022 | 14:00 |

Mindestens 65 neue Parklets will Berlins Verkehrsverwaltung an Initiativen ausgeben, von denen jedes drei Parkplätze einnimmt. Wie kommt die Verknappung des Parkraums in der Stadt bei Autofahrern und Fußgängern an?