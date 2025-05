Neue Erkenntnisse in Castrop-Rauxel

von Dorthe Ferber 16.01.2023 | 14:00 |

Die Neuigkeiten platzten in die Sondersitzung des NRW-Landtags. Am Freitag wurden bei einer Durchsuchung neue Beweismittel nach der Anti-Terror-Razzia in Castrop-Rauxel sichergestellt.