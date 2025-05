Klimaresilienter Wald

von Anna Duda 31.08.2022 | 14:00 |

Der Klimawandel und die anhaltende Trockenheit haben vor allem dem deutschen Wald sehr zugesetzt. Nun untersuchen Forscher*innen in Rheinland-Pfalz, welche Baumarten an welchen Orten Hitze und Trockenheit am besten aushalten.