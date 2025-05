Jahrestag der Zeitenwende-Rede

von Mathis Feldhoff 27.02.2023 | 14:00 |

Vor genau einem Jahr – am 27. Februar 2022 – hielt Bundeskanzler Scholz seine „Zeitenwende“-Rede. Dabei kündigte er auch 100 Mrd. Euro Sondervermögen für die Bundeswehr an. Was ist daraus geworden?