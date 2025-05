Hilfe aus Deutschland für Katastrophenregion

von Oliver Deuker 09.02.2023 | 14:00 |

Der erste Hilfsflug der Bundeswehr in die Türkei startet am Donnerstag aus Wunstorf. Insgesamt drei Transportflieger fliegen mit rund 50 Tonnen Hilfsgütern in die Erdbeben-Region.